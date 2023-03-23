سفير المملكة ببنغلاديش: برنامج الإمامة يصبّ في صالح نشر قيم الوسطية ونبذ التطرف

جدير بالذكر أن برنامج الإمامة بالخارج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك يأتي تلبيةً لطلبات ورغبات الجمعيات والمراكز والمشيخات الإسلامية في الدول التي يتم إيفاد الأئمة لها، كما أنه يعكس رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، وبيان منهجها الوسطي المعتدل، إضافة إلى تلمّس احتياجات المسلمين في العالم لا سيما في مجال إعانتهم على الصلاة، وبيان وفهم الأحكام الشرعية خلال هذا الشهر الكريم .