سفير المملكة ببنغلاديش: برنامج الإمامة يصبّ في صالح نشر قيم الوسطية ونبذ التطرف

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية بنغلاديش الشعبية عيسى بن يوسف الدحيلان، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة دكا، الأئمة المشاركين ضمن برنامج الإمامة في بنغلادش، وهم الشيخ سعد السويلمي والشيخ هيثم الخميس و الشيخ صالح الصيعري.
وتنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هذا البرنامج ضمن برامجها المتعددة خارج المملكة في شهر رمضان، في عدد من دول العالم.
وأثنى "الدحيلان" على الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة المسلمين في جمهورية بنغلاديش الشقيقة من خلال تنفيذ برامج علمية ودعوية وإنسانية متنوعة في شهر رمضان المبارك.
وقال: إرسال وإيفاد الأئمة في شهر رمضان من البرامج التي تساهم في إيصال رسالة علماء ودعاة المملكة ويعكس الجهود التي تؤكد على نشر مفاهيم وقيم الوسطية والاعتدال ونبذ الفكر المتطرف من خلال الدروس والمحاضرات المصاحبة للبرنامج .
جدير بالذكر أن برنامج الإمامة بالخارج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك يأتي تلبيةً لطلبات ورغبات الجمعيات والمراكز والمشيخات الإسلامية في الدول التي يتم إيفاد الأئمة لها، كما أنه يعكس رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، وبيان منهجها الوسطي المعتدل، إضافة إلى تلمّس احتياجات المسلمين في العالم لا سيما في مجال إعانتهم على الصلاة، وبيان وفهم الأحكام الشرعية خلال هذا الشهر الكريم .