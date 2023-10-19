بمناسبة اليوم العالمي.. المركز الوطني للمسؤولية والدراسات يطلق مبادرة "هاكثون الادخار"

ترعى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، ضمن ريادتها في المسؤولية الاجتماعية، هاكثون الادخار الذي يطلقه المركز الوطني للمسؤولية والدراسات بمناسبة اليوم العالمي للادخار الموافق ٣١ أكتوبر، ويهدف إلى إيجاد حلول عملية مبتكرة للتحديات في التخطيط المالي.
وتعتبر معدلات الادخار في السعودية منخفضة مقارنةً بالمعدلات العالمية؛ لذلك يتم السعي إلى رفع الوعي المالي وتعزيز ثقافة الادخار في مجتمعنا من خلال إحدى أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى زيادة معدل الادخار بين السعوديين من 6%إلى 10%، ولأنها مشكلة تحتاج إلى ابتكار حلول مختلفة لمعالجتها للوصول للمعدل المستهدف.
وجاءت رعاية (سمة) لمبادرة "هاكثون الادخار"؛ للإسهام في تمكين المبدعين والمبدعات بحلولهم الادخارية الإبداعية؛ بهدف إيجاد وتطوير حلول عملية وحقيقية للتحديات المالية والادخار والتخطيط المالي؛ من خلال جمع واستضافة أصحاب المواهب والمبادرات والأفكار من المطورين والمبتكرين والمصممين، بالإضافة إلى طلاب وطالبات الجامعات السعودية مع المتخصصين والخبراء تحت سقف واحد؛ لخلق أجواء من التفاعل والعصف الذهني وتوليد أفكار متميزة قابلة للتطبيق وتجويد مخرجاتها.
ويتم ذلك من خلال 4 مسارات تحدٍّ رئيسية وهي (التخطيط المالي- تحفيز الادخار- حلول ومنتجات التوفير والادخار- ربط المستفيدين بمنتجات الادخار)، وتحديد أبرز المشاكل التي يعاني منها المجتمع في إدارة الأموال والادخار وتقديم الحلول الممكنة للادخار بين فئات المجتمع.