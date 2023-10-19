بمناسبة اليوم العالمي.. المركز الوطني للمسؤولية والدراسات يطلق مبادرة "هاكثون الادخار"

وتعتبر معدلات الادخار في السعودية منخفضة مقارنةً بالمعدلات العالمية؛ لذلك يتم السعي إلى رفع الوعي المالي وتعزيز ثقافة الادخار في مجتمعنا من خلال إحدى أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى زيادة معدل الادخار بين السعوديين من 6%إلى 10%، ولأنها مشكلة تحتاج إلى ابتكار حلول مختلفة لمعالجتها للوصول للمعدل المستهدف.