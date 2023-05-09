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إنقاذ حياة مريض بعد إجراء عملية استبدال صمام أورطي بتخصصي الطائف
نتيجة تهتك في صمام القلب.. وحالته مستقرة
أجرى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف عملية قلب مفتوح لمريض بالعقد الثاني من عمره لتبديل الصمام الأورطي.
وفي التفاصيل التي ذكرتها صحة الطائف لـ"سبق"، فقد أُدخل المريض إلى الطوارئ بالمستشفى وهو في حالة خطرة مع وجود وذمة رئوية (سوائل بالرئة) مع هبوط حاد في الضغط والعلامات الحيوية، وارتداد شديد في الصمام الأورطي نتيجة التهاب أغشية الصمام، حيث قام الفريق الطبي بإعطائه الأدوية والمضادات الحيوية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من استقرار حالة المريض.
وأجرى الدكتور خالد النوايسة استشاري جراحة القلب عملية استبدال الصمام التي كانت أنسجته في حال تهتك شديد، وحالة المريض ولله الحمد مستقرة وفي صحة جيدة.