إنقاذ حياة مريض بعد إجراء عملية استبدال صمام أورطي بتخصصي الطائف

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحة الطائف لـ"سبق"، فقد أُدخل المريض إلى الطوارئ بالمستشفى وهو في حالة خطرة مع وجود وذمة رئوية (سوائل بالرئة) مع هبوط حاد في الضغط والعلامات الحيوية، وارتداد شديد في الصمام الأورطي نتيجة التهاب أغشية الصمام، حيث قام الفريق الطبي بإعطائه الأدوية والمضادات الحيوية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من استقرار حالة المريض.