بمشاركة المملكة وأمريكا والاتحاد الأوروبي.. إطلاق مشروع منافس لطريق الحرير الصيني خلال قمة العشرين

من جهته قال مايكل كوغلمان، الخبير في شؤون جنوب آسيا في مركز ويلسون في واشنطن، عبر منصة "إكس" "تويتر سابقًا": إنه "إذا تحقق ذلك فإنه سيغير قواعد اللعبة عبر تعزيز الروابط بين الهند والشرق الأوسط"، مضيفًا أن ذلك "يهدف إلى مواجهة مبادرة الحزام والطريق".