في عملية نوعية.. زراعة أول جهاز منظم لضربات القلب لستيني بينبع

وكان المريض يعاني من اضطراب في دقات القلب وانقطاع كامل بالضفيرة الكهربائية وعليه تم نقله إلى عناية القلب لاستكمال الخطة العلاجية ومتابعة حالة المريض بعد إجراء العملية التي قادها فريق القسطرة القلبية من الكوادر الطبية، وأسهمت بعد مشيئة الله تعالى في نجاح العملية وعودة المريض إلى حياته الطبيعية .