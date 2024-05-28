في عملية نوعية.. زراعة أول جهاز منظم لضربات القلب لستيني بينبع

تمكن الفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبية بالمركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع بزراعة أول جهاز منظم لضربات القلب بشكل دائم لمريض بالعقد السادس من عمره بقيادة إستشاري القسطرة القلبية الدكتور محمود رشدي.
وكان المريض يعاني من اضطراب في دقات القلب وانقطاع كامل بالضفيرة الكهربائية وعليه تم نقله إلى عناية القلب لاستكمال الخطة العلاجية ومتابعة حالة المريض بعد إجراء العملية التي قادها فريق القسطرة القلبية من الكوادر الطبية، وأسهمت بعد مشيئة الله تعالى في نجاح العملية وعودة المريض إلى حياته الطبيعية .
ويعد هذا الإنجاز علامة فارقة في الخدمات الطبية بمحافظة ينبع، وتعتبر المرة الأولى التي يتم بها هذا النوع من العمليات، وتشكل العمليات النوعية التي تجري بوحدة قسطرة القلب نقلة في الرعاية الطبية على مستوى الخدمات الصحية بالمركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع.
ويتألف جهاز تنظيم ضربات القلب الاصطناعي من كبسولة صغيرة توجد بداخلها بطارية ومسرى كهربائي مرن (Electrode) تمر عبره الإشارات الكهربائية، التي ينتجها جهاز تنظيم ضربات القلب، لتصل لخلايا عضلة القلب.