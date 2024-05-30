إقرار تعديل الجدول الزمني لبوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بالرياض للعام الجامعي 1446هـ

عُقد بعمادة شؤون القبول والتسجيل في جامعة الملك سعود، الاجتماع الثاني للجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض والكلية التقنية بمدينة الرياض، برئاسة نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، وعمداء ووكلاء عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، ومدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.