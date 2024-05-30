إقرار تعديل الجدول الزمني لبوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بالرياض للعام الجامعي 1446هـ

عُقد بعمادة شؤون القبول والتسجيل في جامعة الملك سعود، الاجتماع الثاني للجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض والكلية التقنية بمدينة الرياض، برئاسة نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، وعمداء ووكلاء عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، ومدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتَضَمن الاجتماعُ مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمتضمنة إقرار تعديل الجدول الزمني لبوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات للعام الجامعي القادم 1446هـ، والموافقة على انضمام جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة المجمعة، وجامعة شقراء إلى بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بمنطقة الرياض؛ لتشمل بذلك بوابةُ القبول الإلكتروني الموحد للطالبات الجامعاتِ الحكومية بمنطقة الرياض، والكلية التقنية بمدينة الرياض.
وصدرت التوصية بتعديل آلية الفرز في بوابة قبول الطالبات، لتكون فرزًا أول، وفرز ثانيًا؛ أسوة ببوابة القبول الموحد للطلاب؛ وذلك ضمانًا لتقليل الهدر في المقاعد المتاحة لقبول الطالبات في جامعات منطقة الرياض والكليات التقنية، إضافة إلى متابعة جاهزية بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات.
وحثت لجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، الطلاب والطالبات على زيارة بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات؛ للاطلاع على الجدول الزمني بعد التعديل، ومعرفة شروط ومعايير وإجراءات القبول عبر رابط بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في منطقة الرياض: www.rbu-admit.edu.sa، ورابط بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات في مدينة الرياض www.rgu-admit.edu.sa.