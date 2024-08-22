"إغاثي الملك سلمان" يوزّع الآلاف من السلال الغذائية والحقائب الصحية وعبوات المياه باليمن وسوريا وتشاد

وقدّم ممثِّلُ سفارة المملكة لدى المكسيك عبدالله الصقر الشكرَ والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، على هذه اللفتة الكريمة التي تجسد إنسانية المملكة ودورها الريادي في تخفيف معاناة الدول الشقيقة والصديقة، مثمِّنًا لمركز الملك سلمان للإغاثة متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه البرامج والمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تسهم في مساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.