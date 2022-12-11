مقر شركة فايزر السعودية ينتقل إلى مركز الملك عبدالله المالي "كافِد" بالرياض

يشار إلى أن من بين مبادرات فايزر السعودية المتنوعة، قيامها بتطوير معهد فايزر العلمي الذي أطلق في عام 2021، والذي سيزدهر بموقع مقر الشركة الجديد في "كافِد"، وسيوفر المعهد العلمي فرصًا متنوعة لدعم رؤية عام 2030، وسيساهم في مجال الابتكار، وجذب الكفاءات المحلية، وتطوير الشراكات مع شركاء عدة في مختلف الأوساط الأكاديمية والحكومية ومؤسسات الرعاية الصحية.