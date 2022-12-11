مقر شركة فايزر السعودية ينتقل إلى مركز الملك عبدالله المالي "كافِد" بالرياض

تنقل شركة فايزر السعودية مقرها الرئيسي إلى مركز الملك عبدالله المالي "كافِد" (KAFD).
وتؤكد شركة فايزر السعودية على دورها الهام في المملكة وإرثها الممتد لعقود، والذي سيدعمه نقل مقرها الرئيسي إلى مركز الملك عبدالله المالي في الرياض. وتتماشى هذه الخطوة مع خطط الشركة الاستراتيجية للنمو والابتكار والذي يستلزم بدوره خلق بيئة عمل متنوعة وشاملة، تتمحور حول التميز سواءً في موقع تواجدها أو في خدماتها. كما سيشجع الموقع الاستراتيجي الجديد للشركة موظفيها على إطلاق العنان لمهاراتهم وابتكارهم.
وفي هذا السياق، علق محمد فوزي، رئيس شركة فايزر السعودية، على هذا الحدث بقوله: "نقل مقر شركة فايزر السعودية الرئيسي إلى هذا الموقع يدعم مهمتنا لجذب الكفاءات والنتائج الإبداعية التي ستعزز خططنا لدعم رؤية 2030؛ حيث نعمل باستمرار مع الجهات الحكومية للاستفادة من الكفاءات المحلية واستغلال الفرص الجديدة في مجال الابتكار المحلي، دعمًا لرؤية 2030".
يشار إلى أن من بين مبادرات فايزر السعودية المتنوعة، قيامها بتطوير معهد فايزر العلمي الذي أطلق في عام 2021، والذي سيزدهر بموقع مقر الشركة الجديد في "كافِد"، وسيوفر المعهد العلمي فرصًا متنوعة لدعم رؤية عام 2030، وسيساهم في مجال الابتكار، وجذب الكفاءات المحلية، وتطوير الشراكات مع شركاء عدة في مختلف الأوساط الأكاديمية والحكومية ومؤسسات الرعاية الصحية.