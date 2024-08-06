"التعليم" تعقد اجتماعًا بحضور أكثر من 21 ألفًا من مديري ومديرات المدارس

عقد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، الدكتور حسن بن محسن خرمي، اجتماعًا افتراضيًّا مع مديري ومديرات المدارس من مختلف مناطق السعودية، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمناهج، ومديري عموم الإشراف التربوي والتوجيه والنشاط الطلابي، في إطار الجهود المستمرة لتطوير العملية التعليمية، وتمكين المدارس، وضمان عودة ناجحة للطلاب إلى مقاعد الدراسة.
وافتتح الدكتور الخرمي الاجتماع بالشكر لقيادة هذه البلاد -أعزها الله- على الدعم اللامحدود للتعليم، ونقل تحيات وزير التعليم وقيادات الوزارة، مشيدًا بجهود مديري ومديرات المدارس خلال العام الماضي، ومؤكدًا دورهم المحوري في دعم العملية التعليمية، وتحقيق الأهداف الوطنية.
وتم خلال الاجتماع استعراض "خطة المدرسة التعليمية ومشاركتها مع الأسرة"، التي أعدتها الوزارة لتكون مرجعًا لبناء خطط أسبوعية وفصلية، تمتد من بداية العام الدراسي حتى نهايته. وتهدف هذه الخطة إلى إشراك جميع منسوبي المدرسة في تحقيق الأهداف التعليمية وفق الأولويات التي تحددها المدرسة.
وأكد الدكتور الخرمي أهمية تعزيز الشراكة بين المدارس وأولياء الأمور لتحقيق أفضل النتائج، داعيًا القيادات الإشرافية والتعليمية إلى تقديم الدعم الكامل لتنفيذ الخطة بفاعلية. كما شدد على ضرورة التعاون المثمر بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف الوزارة لهذا العام.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تنظمها الوزارة لتعزيز التواصل بين إدارات المدارس والوزارة؛ بهدف ضمان استمرارية العملية التعليمية بأعلى مستوى، وتحسين رحلة الطالب التعليمية، وتعزيز الانضباط المدرسي، وجعل المدرسة بيئة جاذبة من خلال تفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.
كما تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، بما في ذلك المناهج والخطط الدراسية، والاستعدادات التعليمية، وبرامج التوجيه الطلابي، وفعاليات الأنشطة الطلابية. كما تم الاستماع إلى استفسارات ومداخلات الحضور، والإجابة عنها.
وفي ختام اللقاء شدَّد الدكتور الخرمي على ضرورة التركيز على الأولويات الرئيسية، التي تسعى من خلالها وزارة التعليم إلى تحقيق نقلة نوعية في العملية التعليمية، وجعل المدرسة محورًا للتطوير والتميز، بما يعود بالنفع على الطلاب والمجتمع بأسره، وذلك من خلال التأكد من تحقيق الطلاب الإتقان في القراءة والرياضيات والعلوم، وضمان عدم تخفيض الخطط الدراسية في المواد الأساسية، والعمل التكاملي داخل المدرسة بين المعلمين كقادة للتغيير، وتشكيل لجان لبناء الخطط التعليمية، ومشاركتها مع الأسرة، واستمرار أعمال التقويم المدرسي، ووضع خطط التحسين المستمرة، إضافة للتركيز على الأنشطة والبرامج التي تصنع الأثر، وتشارك فيها جميع الطلاب، وتجنب التشتت في برامج غير مؤثرة، وتعزيز السلوك الإيجابي والقيم، بما في ذلك قيم الانضباط المدرسي.