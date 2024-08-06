"التعليم" تعقد اجتماعًا بحضور أكثر من 21 ألفًا من مديري ومديرات المدارس

وفي ختام اللقاء شدَّد الدكتور الخرمي على ضرورة التركيز على الأولويات الرئيسية، التي تسعى من خلالها وزارة التعليم إلى تحقيق نقلة نوعية في العملية التعليمية، وجعل المدرسة محورًا للتطوير والتميز، بما يعود بالنفع على الطلاب والمجتمع بأسره، وذلك من خلال التأكد من تحقيق الطلاب الإتقان في القراءة والرياضيات والعلوم، وضمان عدم تخفيض الخطط الدراسية في المواد الأساسية، والعمل التكاملي داخل المدرسة بين المعلمين كقادة للتغيير، وتشكيل لجان لبناء الخطط التعليمية، ومشاركتها مع الأسرة، واستمرار أعمال التقويم المدرسي، ووضع خطط التحسين المستمرة، إضافة للتركيز على الأنشطة والبرامج التي تصنع الأثر، وتشارك فيها جميع الطلاب، وتجنب التشتت في برامج غير مؤثرة، وتعزيز السلوك الإيجابي والقيم، بما في ذلك قيم الانضباط المدرسي.