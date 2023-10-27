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وزير الخارجية يستعرض مع نائب رئيس الوزراء الأردني تطورات الأوضاع بالمنطقة

ناقش سُبل تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للضغط لوقف التصعيد العسكري في غزة
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

تلقَّى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم اتصالاً هاتفيًّا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور أيمن الصفدي.

وبحث الوزيران في إطار عملية التشاور والتنسيق الثنائي المستمر أهمية حشد الدعم لمشروع القرار الذي قدمه الأردن للجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة حماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

كما ناقش الوزيران تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وحماية المدنيين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، إضافة إلى إيجاد حل عادل وشامل ومنصف، يُلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

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فيصل بن فرحان
وزير الخارجية الأردني

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