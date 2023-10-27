وزير الخارجية يستعرض مع نائب رئيس الوزراء الأردني تطورات الأوضاع بالمنطقة

تلقَّى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم اتصالاً هاتفيًّا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور أيمن الصفدي.