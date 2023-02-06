لخدمة القاصدات.. تنظيم برنامج في المسجد النبوي عن "أخلاقيات العمل "

وقدّمت البرنامج، الذي استهدف منسوبات الوكالة والقوة الخاصة لأمن المسجد النبوي للارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدات المسجد النبوي، مساعِدة مدير إدارة تطوير الموارد البشرية بجامعة طيبة حنان الجهني، وتناول ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في التعريف بالمفاهيم الأساسية لقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، وتطبيق وتعزيز السلوك الأخلاقي في بيئة العمل، بالإضافة إلى توضيح حقوق وواجبات الموظف العامة.