شاهد.. اختناقات بطرق الدمام مع عودة المدارس ومطالبات بمنع جزئي للشاحنات

وتكدّست المركبات الصغيرة في الطرق الرئيسة في مدينة الدمام، وهي: طريق أبو حدرية، وطريق مدخل الدمام القادم من طريق الرياض، وأيضاً طريق الملك فهد؛ بسبب دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة مع أوقات بداية دوام الموظفين وطلاب المدارس؛ الأمر الذي طالب فيه الكثير من قائدي المركبات بضرورة منع دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة لداخل المدينة إلا بعد بداية دوام الموظفين والطلاب، بمعنى أن تكون بعد الساعة 8 صباحاً وإعادة إغلاقها عند الساعة 1 ظهراً إلى 3 عصراً.