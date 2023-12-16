بداية من اليوم الأحد.. إيقاف إثبات الحضور التقليدي بإدارات التعليم واستبداله بالأجهزة الذكية

بدءًا من اليوم الأحد سيتم تفعيل التطبيق الحضوري على الأجهزة الذكية للموظفين كافة في إدارات التعليم دون استثناء، وإيقاف العمل بأي وسائل أخرى لإثبات الحضور والانصراف.