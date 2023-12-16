بداية من اليوم الأحد.. إيقاف إثبات الحضور التقليدي بإدارات التعليم واستبداله بالأجهزة الذكية

بدءًا من اليوم الأحد سيتم تفعيل التطبيق الحضوري على الأجهزة الذكية للموظفين كافة في إدارات التعليم دون استثناء، وإيقاف العمل بأي وسائل أخرى لإثبات الحضور والانصراف.
وكانت وزارة التعليم قد بدأت في تطبيق نظام البصمة للحضور والانصراف في جهاز الوزارة نهاية عام 2018؛ ليحل مكان التوقيع اليدوي المتبع لإثبات الحضور والانصراف.
وبيَّنت الإدارة وقتها أن الإدارة العامة للموارد البشرية ستتولى إدارة النظام وتطبيقه وتطويره، ومعالجة ملاحظاته، والإجابة عن الاستفسارات بشأنه، ومنح الصلاحيات المتعلقة بتطبيق نظام البصمة.
وتتضمن تعليمات نظام البصمة أن يكون تسجيل الحضور والانصراف من خلال الأجهزة الإلكترونية الموزعة في جهاز الوزارة، ويتحمل الموظف مسؤولية تسجيل وقت حضوره وانصرافه، ويُتابَع من قِبل إدارته.
ويبدأ النظام باحتساب دقائق التأخر بعد الساعة الثامنة، وإذا سجلت بصمة خروج الموظف قبل الساعة الـ(2.15) يُحتسب عليه خروجًا مبكرًا من وقت تسجيل بصمة خروجه حتى الساعة الـ(2.30).
وأوضحت التعليمات أن مدير الإدارة مسؤول عن الإذن لمنسوبي إدارته إذا اقتنع بأسباب الاستئذان التي يبديها الموظف حين حضوره خلال الدوام. ويمكن للموظف طلب الاستئذان عن طريق نظام الحضور والانصراف بنفسه، ورفعه إلى مديره المباشر.
ويمكن للموظف كذلك الدخول على سجله الخاص بالحضور والانصراف، ومعرفة عدد الساعات والأيام التي تأخر أو تغيب فيها.