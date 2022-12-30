وقف تعظيم الوحيين بالمدينة: بدء التسجيل في مسابقة "حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره"

وأفاد وقف تعظيم الوحيين أن مسابقة حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره اشترطت للمتقدمين فيه أن يكون المتقدم موظفًا حكوميًا سعوديًا (على رأس العمل أو متقاعدًا)، وأن يكون نطاق العمل بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها ومقرر التفسير (مفردات جزء المجادلة)، ويحق لمن فاز في أحد الفروع أن يشارك في الأعلى منه، وكذلك يحق لمن شارك في أحد الفروع ولم يفز فيه أن يشارك فيه مرة أخرى، وأن لا يكون المتقدم قد سبق فوزه في المسابقات المحلية والدولية في الفرع الذي يشارك فيه، وأن تكون نسبة الفوز لا تقل عن 80٪، وذلك عبر رابط المسابقة https://bit.ly/3VmVkUI.