عقد ملتقى "تطوير ممارسات التحول الرقمي" بمشاركة 103 جهات حكومية

ويُعرف التخطيط الاستراتيجي على أنه جهد منظم يساعد القادة في صياغة القرارات والاتجاهات الضرورية الواجب فِعلها لتحقيق أهداف المؤسسة عبر التركيز على الطاقات والموارد المتوفرة لديها. ويُسهم التخطيط الاستراتيجي في نجاح المبادرات الرقمية؛ إذ إن التحول الرقمي ليس مجرد مشروع له بداية ونهاية محددة؛ إنما مجموعة من التحولات التي تستدعي تحولًا تنظيميًّا وثقافيًّا وتحولًا في العمليات، وتحولًا على مستوى كيفية التعامل مع المستفيد.