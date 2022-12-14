عقد ملتقى "تطوير ممارسات التحول الرقمي" بمشاركة 103 جهات حكومية

نظمت شركة "ريناد المجد" لتقنية المعلومات والاستشارات (RMG)، ملتقى بعنوان "تطوير ممارسات التحول الرقمي الحكومي" بمشاركة 103 من الجهات الحكومية؛ وذلك التزامًا منا بالمسؤولية المجتمعية، وتحقيقًا للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ونقل المعرفة للجهات المشاركة في قياس الحادي عشر 2023.
وتناول الملتقى، خلال جلساته الحوارية، عددًا من المحاور المرتبطة بالتحول الرقمي الحكومي، وأثره في رفع كفاءة الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستفيد، إضافة إلى مناقشة أثر القياس في تسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة العمل الحكومي.
وتَطرق الملتقى كذلك إلى أهمية وضع وتطوير مقاييس ومؤشرات رقمية وتعزيز التزام الجهات الحكومية بها، مثل مؤشر قياس التحول الرقمي "قياس" ومؤشر نضج التجربة الرقمية "نضج"؛ لما لهم من أثر كبير جدًّا على رفع جودة الخدمات وتحسين تجارب المستفيدين.
وتمثل عملية قياس التحول الرقمي تحديًا كبيرًا بسبب اختلاف المقاييس والمعايير، وعدم وجود مقاييس معيارية تطبق على كل المنشآت نظرًا لتباين أعمال كل منشأة ووضعها الحالي. وحل هذا التحدي في المملكة مع الجهود التي بذلتها الجهات التنظيمية في تطوير منهجية واضحة ورصينة لقياس التحول الرقمي للجهات الحكومية الذي ينطوي على عدد من المعايير والمناظير الشاملة.
ودار النقاش في المحاضرة الأولى حول أهمية التخطيط الاستراتيجي في دعم التحول الرقمي؛ كونه من أهم الأنشطة الإدارية المستخدمة لحصر وتحديد أولويات المؤسسات خلال المبادرات الرقمية في العصر الحديث، بالإضافة إلى أن التخطيط هو المدخل الرئيسي لإنجاح مبادرات التحول من بنية المؤسسة التقليدية إلى البنية الرقمية.
ويُعرف التحول الرقمي -وفقًا لما ورد في موقع شركة "ريناد المجد"- على أنه "عملية مستمرة تقوم بها المنشآت للتكيف مع متطلبات عملائها ومنسوبيها المتغيرة عبر الاستفادة من القدرات الرقمية لبناء نماذج عمل مبتكرة ومنتجات وخدمات جديدة، وصولًا إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والأداء التنظيمي وتجربة المستفيد".
ويُعرف التخطيط الاستراتيجي على أنه جهد منظم يساعد القادة في صياغة القرارات والاتجاهات الضرورية الواجب فِعلها لتحقيق أهداف المؤسسة عبر التركيز على الطاقات والموارد المتوفرة لديها. ويُسهم التخطيط الاستراتيجي في نجاح المبادرات الرقمية؛ إذ إن التحول الرقمي ليس مجرد مشروع له بداية ونهاية محددة؛ إنما مجموعة من التحولات التي تستدعي تحولًا تنظيميًّا وثقافيًّا وتحولًا في العمليات، وتحولًا على مستوى كيفية التعامل مع المستفيد.
وناقشت كذلك منهجيات إعداد استراتيجية التحول الرقمي، وماهية دورة حياة الاستراتيجية التي تبدأ بمرحلة التشكيل وتحديد الرؤية والرسالة والأهداف والقيم، مرورًا بمرحلتي التنفيذ والمراقبة، وصولًا إلى مرحلة التقييم والتحسين المستمر.
في المقابل، تناولت المحاضرة الثانية تعريفًا عن نظام إدارة الاستراتيجية والمشاريع والمهام، وأهميته البالغة في تسريع وتحقيق النتائج المرجوة من المبادرات الرقمية، كونه يشكل أداة ربط بين جميع مكونات المنظمة على البعدين الاستراتيجي والتنفيذي.
وتمحورت المحاضرة الثالثة حول موضوع البنية المؤسسية وأهميتها ومدى إسهامها في تمكين التحول الرقمي وتسريعه في الجهات الوطنية؛ إذ تعد البنية المؤسسية أداةً تحليلية لتوفير إمكانيات النمذجة ورسم العلاقات والتبعيات بوضوح على جميع مستويات الأعمال، بالإضافة إلى أنها طريقة تخطيط ممنهجة لترجمة التفكير الاستراتيجي إلى خارطة طريق للتطوير والتكامل المستقبلي، وتمكين صنع القرارات، كما أنها وسيلة للمواءمة بين الأعمال وتقنية المعلومات وتنسيق أنشطة التنمية في الجهة.
إضافة إلى ما سبق، تناولت المحاضرة الأسباب التي تدفع الجهات لتبني نهج البنية المؤسسية والعمل على تطوير وتصميم أطرها ونماذج قوية منها؛ إذ تسهم بشكل مباشر في تخفيض التكاليف، وإيجاد القيمة طويلة الأجل، وتحسين تجربة المستخدم وتحقيق رضا المستفيدين، وزيادة فعالية وكفاءة العمليات التشغيلية، وتطوير مهارات وقدرات فريق العمل.
ودار الحديث في المحاضرة الرابعة حول قيادة التحول الرقمي، والقيادة الرقمية والفرق بينها وبين الإدارة الرقمية، وأبرز التحديات التي يواجهها القادة خلال التحول والدور الذي يلعبونه في التغلب على تلك التحديات المتمثلة في صعوبة وضع رؤية واضحة، ونقص الكفاءات والقدرات المتمكنة، وتحسين المنتجات والخدمات، وأمن المعلومات، ونقص الميزانيات.
وشهد الملتقى جلسة نقاش مفتوحة شارك فيها الحضور مع المتحدثين، آراءهم حول المحاور المطروحة، وتطرقوا إلى تطلعات ومستقبل التحول الرقمي الحكومي في المملكة، وأبرز المناهج المستخدمة في تحسين كفاءة العمل الحكومي والحكومة الرقمية.
يُذكر أن شركة "ريناد المجد" لتقنية المعلومات والاستشارات (RMG)، هي شركة استشارية رائدة في المملكة، تقدم خدماتها وحلولها في مجالات التحول الرقمي والبنية المؤسسية وإدارة البيانات وحوكمتها والأمن السيبراني وأنظمة الجودة وتطوير البرمجيات واستمرارية الأعمال، ومساعدة الجهات على اجتياز قياس التحول الرقمي الحكومي، في مختلف القطاعات؛ سعيًا منها نحو تسريع التحول الرقمي في المملكة.