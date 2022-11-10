"صحة القنفذة" توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية "ابتسم" بجدة

وقعت صحة القنفذة، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية "ابتسم" بجدة، للتعاون المشترك في تقديم الخدمات العلاجية والبرامج التوعوية في مجال صحة الفم والأسنان.
جاء ذلك بحضور مدير الشراكة المجتمعية بصحة القنفذة إبراهيم المتحمي، نيابة عن مدير صحة القنفذة أحمد العمري، ورئيس جمعية "ابتسم" الدكتور أيمن محمد نوح، والمدير التنفيذي عبدالعزيز فتني.
وتخدم هذه الاتفاقية المرضى المستفيدين والمحتاجين لخدمات صحة الفم والأسنان.
وقال مدير الشراكة المجتمعية بصحة القنفذة متحدثها الرسمي إبراهيم المتحمي: إن هذا العمل التكاملي بين صحة القنفذة وجمعية "ابتسم"؛ للوصول للأهداف المشتركة وخدمة المرضى وتقديم الخدمات الصحية لهم في أماكن تواجدهم.
كما وقع مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري، اليوم الخميس، في القنفذة، اتفاقية شراكة مجتمعية مع مركز الوفاء للرعاية النهارية بالقنفذة، بحضور مدير المركز وفاء الكديسي، وممثل إدارة الشراكة المجتمعية بصحة القنفذة حليمة المقعدي.
وأكد مدير الشؤون الصحية بالقنفذة الدكتور أحمد العمري، أن تلك الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون من خلال الشراكات المجتمعية والحرص على تبادل المنفعة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة من خلال برامج وزيارات وتبادل الخبرات بين الطرفين.