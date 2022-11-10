"صحة القنفذة" توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية "ابتسم" بجدة

كما وقع مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري، اليوم الخميس، في القنفذة، اتفاقية شراكة مجتمعية مع مركز الوفاء للرعاية النهارية بالقنفذة، بحضور مدير المركز وفاء الكديسي، وممثل إدارة الشراكة المجتمعية بصحة القنفذة حليمة المقعدي.