عالم أبحاث تكاثر يتوقع زيادة في حالات العقم بالمملكة بسبب تأخير الزواج ويبشر بالعلاج
توقع عالم أبحاث التكاثر الدكتور عبد الله عسيري زيادة في حالات العقم في السعودية بسبب تأخير الزواج والإنجاب إضافة إلى السمنة والعادات الغذائية الخاطئة.
وفي التفاصيل، قال "عسيري" : "على مستوى العالم 15% من الأزواج يعانون بسبب مشاكل الخصوبة والعقم، مشيرًا إلى أن مشكلات الإخصاب مرض يجب علاجه.
وأوضح على أبحاث التكاثر: من خلال ملاحظاتنا للتغيرات الاجتماعية وأسلوب الحياة في السعودية أعتقد أنه سيكون هناك زيادة في حالات العقم بسبب تأخر الزواج والإنجاب ومع تقدم العمر تكثر مشكلات العمر وكذلك زيادة معدلات السمنة والعادات الغذائية والعوامل البيئية.
وأضاف: مع إصابة 15 % من الأزواج عالميًا بالعقم، بشرت دراسة جديدة في السعودية لعلاج تلك الحالات، حيث كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن دور حاسم لبروتين يُدعى فوسفوليباز سي زيتا (PLCζ)، في التطور الطبيعي للأجنة خلال المراحل المبكرة من الحمل.
وأظهرت الدراسة أن التعبير الجيني لهذا البروتين يمكن أن يؤدي إلى فشل انغراس الأجنة في الرحم والعقم، مما يبرز أهمية هذا الاكتشاف في تطوير وتحسين العلاجات المستقبلية للخصوبة والتأثير الإيجابي على فرص نجاح الحمل.