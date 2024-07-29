عالم أبحاث تكاثر يتوقع زيادة في حالات العقم بالمملكة بسبب تأخير الزواج ويبشر بالعلاج

وأضاف: مع إصابة 15 % من الأزواج عالميًا بالعقم، بشرت دراسة جديدة في السعودية لعلاج تلك الحالات، حيث كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن دور حاسم لبروتين يُدعى فوسفوليباز سي زيتا (PLCζ)، في التطور الطبيعي للأجنة خلال المراحل المبكرة من الحمل.