فهد بن سلطان يبارك حصول إمارة تبوك على المركز الأول في التحول الرقمي الحكومي

بارك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك حصول إمارة المنطقة على المركز الأول بين إمارات المناطق في قياس التحول الرقمي الحكومي.
جاء ذلك خلال لقاء أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، وكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي، وفريق العمل بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإمارة؛ بمناسبة حصول إمارة المنطقة على المركز الأول بين إمارات المناطق في قياس التحول الرقمي الحكومي لهذا العام 2022.
وقال الأمير "فهد": أهنئكم على هذا الإنجاز وأنا فخور بكم وأفاخر بكم، وكذلك جميع أهالي منطقة تبوك يشعرون بالفخر بكم وأنتم ضربتم مثالًا مهمًا في التميز حققتم العام الماضي المركز الثاني وهذا العام حققتم المركز الأول، وإن شاء الله تواصلون المسيرة في التقدم والإبداع.
وأبدى تقديره لوكيل الإمارة محمد الحقباني ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر الخريصي وجميع فريق العمل بإدارة تقنية المعلومات على ما يبذلونه من جهود للوصول بالخدمات التقنية بإمارة المنطقة لأفضل المستويات والحصول على الاستحقاقات والاعتمادات في هذا المجال.
ونوه أمير منطقة تبوك بالتطور التقني الذي تشهده جميع القطاعات الحكومية والذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م في ظل الدعم السخي وغير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وبمتابعة من سمو وزير الداخلية
من جهته، أعرب "الحقباني" عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير تبوك على دعمه اللامحدود ومتابعته المستمرة مما أسهم في حصول إمارة المنطقة على العديد من المنجزات على المستويات كافة.