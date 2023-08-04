شاهد.."الإسكان التنموي" يسلم ١٦ وحدة للأسر الأشد حاجة في جازان

كما شكر جميع من شارك وساهم مع الجمعية وعلى رأسهم فرع شؤون الإسكان ومدير الإسكان التنموي بجازان المهندس أحمد خواجي لدورهم في إسعاد هذه الأسر، وأفاد قائلاً: "سنسعي جاهدين مع شركاء النجاح امثالكم الى المزيد من تسليم عدد من الأسر التي مازالت في قوائم الانتظار وهم أشد حاجة، بإذن الله".