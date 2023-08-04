شاهد.."الإسكان التنموي" يسلم ١٦ وحدة للأسر الأشد حاجة في جازان

واصل برنامج الإسكان التنموي بجازان تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي الأشد حاجة؛ حيث تم تسليم عدد ١٦ وحدة سكنية، بالتعاون مع جمعية بناء وتنمية مساكن بمنطقة جازان، للأسر المتقدمة على الجمعية والمطابقة لمعايير الإسكان التنموي والأسر الفقيرة والأيتام والمطلقات والأرامل.
وأكد المدير التنفيذي لجمعية بناء وتنمية مساكن عبده محمد واصلي، أنه تم تسليم مستفيدي الإسكان التنموي مفاتيح وحداتهم السكنية بحضور مدير الإسكان التنموي بجازان المهندس أحمد خواجي الذي كان له دور كبير في التواصل والمتابعة تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان "الإسكان التنموي" لتوفير مثل هذه الإسكانات لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعًا.
وفي ختام التسليم، شكر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد العطاس، نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، القيادة الرشيدة على جهودها المباركة في توفير مثل هذه الإسكانات للأسر الأشد حاجة.
كما شكر جميع من شارك وساهم مع الجمعية وعلى رأسهم فرع شؤون الإسكان ومدير الإسكان التنموي بجازان المهندس أحمد خواجي لدورهم في إسعاد هذه الأسر، وأفاد قائلاً: "سنسعي جاهدين مع شركاء النجاح امثالكم الى المزيد من تسليم عدد من الأسر التي مازالت في قوائم الانتظار وهم أشد حاجة، بإذن الله".