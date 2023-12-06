"إحكام": 15 يومًا للرد على طلبات الإفادة

وأوضحت عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" أن المدة الزمنية المتاحة للرد على الإفادات الواردة من الأمانة العامة، تكون خلال 15، و30 يومًا للإفادات الواردة من لجان النظر. ونوّهت بأنها تقوم بإشعار المستفيدين بوجود طلب إفادة من خلال إرسال رسالة نصية sms وبريد إلكتروني، على عناوين الاتصال للمستفيدين المسجلة في المنصة.