أكثر من 133 ألف وحدة إضاءة تُبرز جهود العناية بالمسجد النبوي وخدمة قاصديه

وتتوزّع في أرجاء المسجد النبوي 133,459 وحدة إضاءة تم تركيبها في أرجاء المسجد، وسقفه، وجدرانه، تضم أنواعًا عديدة من تصاميم وأشكال الإضاءة، لتُكمل الطراز الهندسي والمعماري الفريد الذي يُميّز المسجد النبوي، تشمل 30 نوعًا من وحدات الإضاءة المتناسقة الشكل، وبأحجام متفاوتة تضفي طابعًا مميزًا، يُبرز جودة عمارة المسجد النبوي، وتسهم في نشر الإضاءة بشكل متناسق داخل المسجد، والساحات الخارجية، ومناراته.