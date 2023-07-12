"البديوي": بوابة التوظيف الجديدة تسعى لاستقطاب الكفاءات الخليجية

وأفاد "البديوي" بأن بوابة التوظيف الجديدة جرى تطويرها بما يتلاءم مع الأنظمة الجديدة التي تسهل للمتقدم التسجيل من خلالها، وتضمن مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة في التسجيل، بحيث يمكن للمتقدم التسجيل بشكل كامل ومتابعة طلبه، وسيتم اختيار من تنطبق عليه الشروط ويجتاز المقابلات المقررة لكل وظيفة من خلال لجان متخصصة حسب الوظائف المعلنة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن عدة وظائف جديدة في الأمانة العامة.