"البديوي": بوابة التوظيف الجديدة تسعى لاستقطاب الكفاءات الخليجية

أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الأمانة العامة تسعى من خلال بوابة التوظيف الجديدة إلى استقطاب الكفاءات الخليجية، وأن يكون التسجيل فيها متاحًا لجميع أبناء دول الخليج، حسب الشروط والأنظمة والوظائف والشواغر المتاحة، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
جاء ذلك خلال تقديم الفريق المعني ببوابة التوظيف إيجازًا له عن بوابة التوظيف الجديدة، اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وأفاد "البديوي" بأن بوابة التوظيف الجديدة جرى تطويرها بما يتلاءم مع الأنظمة الجديدة التي تسهل للمتقدم التسجيل من خلالها، وتضمن مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة في التسجيل، بحيث يمكن للمتقدم التسجيل بشكل كامل ومتابعة طلبه، وسيتم اختيار من تنطبق عليه الشروط ويجتاز المقابلات المقررة لكل وظيفة من خلال لجان متخصصة حسب الوظائف المعلنة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن عدة وظائف جديدة في الأمانة العامة.
وثمّن الجهود التي يبذلها الفريق المعني بتطوير بوابة التوظيف، وسعيهم لتحديثها بما يواكب التقنيات الفنية الحديثة.