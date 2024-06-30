مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُنهي معاناة ثلاثينية من التفاف معقد بالمعدة

ونظراً لخطورة الحالة الصحية للمريضة، على الفور تم تحضير الحالة لنقلها إلى غرفة العمليات، لإجراء عملية منظار متقدمة تم فيها تصحيح مسار المعدة ثم إجراء عملية منظار أخرى جراحية تم فيها إرجاع المعدة لوضعها الطبيعي، حيث كانت ملتفة في تجويف الصدر، مع عمل إصلاح فتق الحجاب الحاجز مع تثبيت للمعدة.