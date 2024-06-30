مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُنهي معاناة ثلاثينية من التفاف معقد بالمعدة

تمكن فريقان طبيان متخصصان في جراحة المناظير المتقدمة وأمراض الجهاز الهضمي والمناظير بمجمع الملك عبدالله الطبي، عضو تجمع جدة الصحي الثاني، من إنهاء معاناة الـ 3 أيام لشابة تبلغ من العمر 34 عاماً، بعملية منظار نادرة تكللت بالنجاح التام.
وفي التفاصيل، راجعت المريضة قسم الطوارئ والكوارث بالمجمع الطبي وهي تعاني من آلام حادة في البطن وفقدان للشهية وقيء وغثيان مستمر لثلاثة أيام، حيث تمت مباشرة الحالة بشكل عاجل من قبل الفريق الطبي المختص بقيادة الدكتور أحمد عبدالملك فادن استشاري الجراحة العامة والمناظير والدكتورة فاطمة صلاح سالم استشارية الجهاز الهضمي والمناظير، وعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة لها، والتي أظهرت نتائجها وجود التفاف معقد في المعدة مع اشتباه في بداية غرغرينا، مع وجود فتق في الحجاب الحاجز.
وبسؤال المريضة عن تدخل جراحي سابق، أفادت بأنها أجرت عملية تكميم.
ونظراً لخطورة الحالة الصحية للمريضة، على الفور تم تحضير الحالة لنقلها إلى غرفة العمليات، لإجراء عملية منظار متقدمة تم فيها تصحيح مسار المعدة ثم إجراء عملية منظار أخرى جراحية تم فيها إرجاع المعدة لوضعها الطبيعي، حيث كانت ملتفة في تجويف الصدر، مع عمل إصلاح فتق الحجاب الحاجز مع تثبيت للمعدة.
واستغرقت كلتا العمليتين 45 دقيقة، وتكللتا بالنجاح التام. وبعدها تم نقل المريضة إلى أجنحة التنويم العادية لتقديم الرعاية الصحية لها لحين استقرار حالتها الصحية وتماثلها للشفاء.
وفي اليوم الثالث بعد العملية، تم كتابة الإذن لها بالخروج الطبيعي لتغادر المجمع الطبي وهي تتمتع بصحة جيدة.
يذكر أن العمليتين اللتين أجريتا للمريضة من العمليات المعقدة التي تستوجب التعاون بين التخصصات الطبية الدقيقة، جراحة المناظير المتقدمة ومناظير الجهاز الهضمي المتطورة.