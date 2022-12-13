عزيزي مقدم البرامج الرياضية و"المحلل المحلي" تابِعْ محللي مباريات مونديال قطر.. "شاهد وتعلم"

فأغلب "المحللين المحليين" غير مؤهلين علميًّا وعمليًّا، ومع ذلك ينتقدون بلا خجل أداء اللاعبين، وعمل المدربين، وقرارات الحكام، والإداريين، ومستوى الأندية والمنتخبات، ويثيرون عن عمد التعصب بين الجماهير، بتوجيه النقد بطرق غير بنّاءة تنم عن تناقض ومراهقة فكرية، مستغلين عبارة "هذا رأيي الشخصي"، و"في وجهة نظري"، و"جتني معلومة".. إلخ؛ فعلى سبيل المثال يقول محلل "جاهل" يظهر في أحد القنوات عن منتخبنا الوطني: "هذا منتخب الهلال"، ويرد عليه محلل "أرعن": "منتخبنا فاز على الأرجنتين لأنه ما فيه لاعب نصراوي"، وتستمر المهاترات في مواقع التواصل على هذا المنوال المتدني، ويبقى سجال لا ينقصه إلا حمل "ميكرفون" و"التطبيل" و"الطقطقه" بكل "سطحية"، ولا يهم الإنصاف، ولا أمانة الكلمة وشرف الإعلام؛ بل الهم الأكبر أن يتناقل المراهقون المقاطع على "تويتر" و"التك توك"، ومواقع التواصل الاجتماعي، والغريب أن هؤلاء "المتعصبون" يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون.