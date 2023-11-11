حقنًا للدماء.. "القمة الاستثنائية".. موقف حازم تقوده السعودية ضد الانتهاكات الإسرائيلية

جاء ذلك بعد تشاور المملكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ حيث تم عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية، بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والذي وصل إلى أراضي المملكة منذ ساعات قليلة.