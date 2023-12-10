جمعية حقوق الإنسان: يؤلمنا أن العالم في هذا اليوم يشهد أحد أكبر الانتهاكات للإعلان

واعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية إن استمرار الحكومات الغربية في تقديم كافة أنواع الدعم لإسرائيل لمواصلة حربها الشرسة يبعث برسالة ذات معان خطيرة بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تضمنه من حقوق وكذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المرتكزة عليه ليست سوى وثائق خاصة بفئة من الناس دون غيرهم، و إن التعطيل المستمر لمجلس الأمن والحيلولة دون إصداره القرار يوقف العدوان المتواصل على الأبرياء العزل يطيح بأمال أعضاء لجنة صياغة الإعلان وفي مقدمتهم رئيسة اللجنة اليانور روزفلت التي بذلت جهوداً مضنية على مدى عامين لكتابة إعلان حقوقي عالمي يسهم في بناء عالم يسوده الأمن والسلام وخال من الهمجية.