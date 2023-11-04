"المرأة بالإسلام".. رئيسة وزراء بنغلاديش تزور المملكةَ غدًا وتلتقي وزيرَ الخارجية ومسؤولين

تزور المملكةَ العربية السعودية، غدًا الأحد، رئيسةُ وزراء بنغلاديش، شيخة حسينة واجد؛ للمشاركة في المؤتمر الدولي حول "المرأة في الإسلام"، الذي سيُعقد في جدة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري.