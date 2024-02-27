نائب أمير الشرقية يترأس أول اجتماع لمؤسسة تطوير "دارين وتاروت"

وتابع: سنعمل من خلال الهيئة، وبتوجيه رئيس مجلس الهيئة، وبمتابعة ودعم نائبه؛ على تطوير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، تماشيًا مع رؤية 2030؛ حيث تمّت مناقشة المقومات الاقتصادية والتراثية والسياحية التي تتمتّع بها جزيرة دارين وتاروت، وأثرها الإيجابي على المجتمع؛ من خلال خلق "104" آلاف فرصة عمل، مع زيادة عدد السياح في الجزيرة، وصولًا إلى "1.36" مليون سائح بحلول عام 2030.