"تقويم التعليم": الانتهاء من الاختبارات الوطنية "نافس" لجميع المدارس الابتدائية والمتوسطة

وتهدف اختبارات "نافس" إلى تقويم التحصيل التعليمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وإلى تزويد صُنّاع القرار والمستفيدين بمؤشرات أداء موثوقة، تساعد على اتخاذ الإجراءات التصحيحية؛ لتحسين جودة عمليات التعليم والتحصيل التعليمي، ورصد مستوى التقدّم والتغيير في مستويات التحصيل التعليمي للمدارس، ومكاتب وإدارات التعليم، والنظام التعليمي بشكل دوري، كما تهدف إلى توظيف نتائج الاختبارات الوطنية في تقويم مدارس التعليم العام، ومقارنة الأداء والفروق بين المدارس والمكاتب والإدارات التعليمية، والتعرّف على العوامل المؤثرة على تعلّم الطلاب وتحصيلهم في "القراءة، والعلوم، والرياضيات"، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها؛ حيث تنفذ الاختبارات وفق الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين وزارة التعليم والهيئة؛ لتحقيق الأهداف الوطنية، وتمثل نتائج الاختبارات الوطنية مؤشرًا مهمًّا من مؤشرات الأداء في برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية السعودية 2030م.