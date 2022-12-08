كاتب سياسي: اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين خارطة طريق للتعاون

وأضاف الكاتب السياسي لـ"سبق": "الصين سيكون لها موقع مؤثر في النظام الأمني الخليجي مستقبلاً، وتسليح جيوش مجلس التعاون الخليجي بعد تراجع الوجود الأمريكي في المنطقة، وإخفاق واشنطن في تحقيق التزاماتها الدفاعية في المنطقة وتعطيل صفقات التسليح في المنطقة، مشيراً بأن الفراغ الذي يتركه الأمريكيون في المنطقة اليوم ستملؤه قوى أخرى ربما في مقدمتها الصين.