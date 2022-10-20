القنصلية في هونج كونج تصدر تنويهًا بخصوص تعديلات دخول الزائرين وإجراءات كورونا

أصدرت قنصلية المملكة في هونج كونج ومكاو، تنويهًا بخصوص التعديلات الجديدة التي أصدرتها الحكومة في هونج كونج بشأن دخول الزائرين إلى أراضيها، والتي كان أبرزها إلغاء فترة الحجر الصحي في الفنادق.