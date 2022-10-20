القنصلية في هونج كونج تصدر تنويهًا بخصوص تعديلات دخول الزائرين وإجراءات كورونا

أصدرت قنصلية المملكة في هونج كونج ومكاو، تنويهًا بخصوص التعديلات الجديدة التي أصدرتها الحكومة في هونج كونج بشأن دخول الزائرين إلى أراضيها، والتي كان أبرزها إلغاء فترة الحجر الصحي في الفنادق.
وقالت القنصلية عبر حسابها في تويتر إنها تود التنويه للمواطنين بإعلان حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، عن تعديلات جديدة بشأن دخول الزائرين إلى أراضيها وهي كالتالي:
1- إلغاء فترة الحجر الصحي في الفنادق، مع وجود 7 أيام فترة مراقبة ذاتية يتعين على الزائر خلالها إجراء فحوصات كوفيد-19 (PCR)، إضافة إلى فحص كورونا السريع (RAT) بشكل يومي.
2- على الزائر إجراء فحص كورونا السريع (RAT)، بدلًا من فحص (PCR)؛ وذلك خلال 24 ساعة قبل موعد السفر إلى هونج كونج، إضافة إلى تعبئة نموذج وزارة الصحة.
3- يُسمح للزائر خلال فترة المراقبة الذاتية بالقيام ببعض الأنشطة، مثل التنقل والدخول إلى الأسواق؛ فيما يُحظر عليه في الأيام الثلاثة الأولى المشاركة في الأنشطة الجماعية مثل دخول المطاعم.