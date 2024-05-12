إلى العالمية.. "يلو" تعلن عن تقديم حق امتياز لعلامتها التجارية في جنيف

أعلنت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" عن منحها حق الامتياز التجاري على علاماتها التجارية في أوروبا بعد أن تم توقيع اتفاقية منح حق الإمتياز التجاري خلال فعاليات ملتقى السفر العربي في مدينة دبي.
َقد وقّع الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران الاتفاقية مع المدير التنفيذي لوسينت فينشرز الأستاذ باتريك بيريرا لفتح أول فروع الامتياز التجاري لعلامة "يلو" داخل أوروبا في جنيف.
ويأتي هذا الإعلان تأكيداً على المكانة المرموقة التي تحظى بها "يلو" كاسم مميز في مجالها بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها وانتشارها الواسع في المملكة وفي دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتميزها في خدمة عملائها بتوفير كافة الخيارات التي تلبي كافة احتياجاتهم، وسهولة إتمام إجراءات الحجز والاستلام والتسليم الإلكتروني أو من خلال الفروع.
ويعد إعلان منح حق الامتياز التجاري كخطوة ثانية في هذا الاتجاه الذي أعلنت عنه "يلو" من نهاية العام الماضي بعد أن كشفت النقاب عن منح أول حق امتياز تجاري محلي في المملكة والذي تم في حفل دشنته الهيئة العامة للنقل.
وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران أن هذه الخطوة لدخول الأسواق الأوروبية عبر منح حق الامتياز جاءت بعد دراسة متأنية لضمان تقديم نفس مستوى الخدمة عن "يلو" وفقاً للمعايير التي وضعتها لنفسها والتي استطاعت الجهة الطالبة لحق الامتياز تلبيتها لضمان استمرار حصول عملائنا على نفس المزايا والخدمات التي تصنع لهم تجربة مميزة مع "يلو".
وأشار إلى أن "يلو" منفتحة على منح حق الامتياز التجاري لأي جهة ترغب في ذلك الالتزام بتقديم نفس مستوى الخدمة التي تلبي تطلعات عملاء "يلو".
وتابع قائلًا: نعتز في "يلو" بأننا استطعنا بناء سمعة وصلت إلى العالمية بعد أن استثمرنا بشكل كبير في عمليات التطوير وتحسين تجربة العميل، وهذا النجاح جاء متزامنًا مع مسيرة رؤية المملكة 2030 التي فتحت مجالات أوسع أمامنا للنمو والتقدم محليًا وعالميًا حتى أصبحت "يلو" أول علامة تجارية سعودية في مجال تأجير السيارات تقدم خدماتها في دولة أوروبية، وسنعمل على التوسع أكثر داخل أوروبا في الفترة المقبلة.
من جانبه، تحدث المدير التنفيذي لـ"لوسينت فينشرز" الحاصلة على حق الامتياز في سويسرا الأستاذ باتريك بيريرا قائلًا: نحن متحمسون لبدء تعاوننا مع "يلو" في أوروبا، بدءًا من فرعنا الأول في جنيف هذا العام، ويعبر هذا التعاون عن التزامنا بتقديم خدمات مميزة جداً والوصول إلى عملاء "يلو" في أوروبا.
وأضاف: من خلال الشراكة مع العلامة التجارية الأشهر في الشرق الأوسط "يلو"، نهدف إلى تعزيز عروض أسطولنا وتطوير العمليات وضمان تجربة سلسة لعملائنا، سواء كانوا مسافرين للعمل أو للترفيه. معًا مع "يلو"، نهدف إلى إعادة تعريف معايير التميز في مجال تأجير السيارات في أوروبا، ووضع معايير جديدة لراحة ورضا العملاء. هذا التعاون لا يوسع فقط نطاق "يلو" في أوروبا، ولكنه يعزز أيضاً التزامنا بتقديم خدمة ممتازة لعملائنا.