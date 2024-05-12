إلى العالمية.. "يلو" تعلن عن تقديم حق امتياز لعلامتها التجارية في جنيف

وتابع قائلًا: نعتز في "يلو" بأننا استطعنا بناء سمعة وصلت إلى العالمية بعد أن استثمرنا بشكل كبير في عمليات التطوير وتحسين تجربة العميل، وهذا النجاح جاء متزامنًا مع مسيرة رؤية المملكة 2030 التي فتحت مجالات أوسع أمامنا للنمو والتقدم محليًا وعالميًا حتى أصبحت "يلو" أول علامة تجارية سعودية في مجال تأجير السيارات تقدم خدماتها في دولة أوروبية، وسنعمل على التوسع أكثر داخل أوروبا في الفترة المقبلة.