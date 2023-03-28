وزير الداخلية يبحث سبل تعزيز التعاون الأمني مع وزيرة داخلية بريطانيا ويوقّعان عدة اتفاقيات

حضر جلسة المباحثات: الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.