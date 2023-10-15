"نأتي إليك".. الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 17 موقعًا

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم اليوم، تقديم خدماتها للنساء في مركز الشبيكية بمحافظ الرس لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين في المتوسطة والثانوية الأولى بمحافظة رياض الخبراء لمدة يومين؛ فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم، ويوم الأربعاء في متوسطة وثانوية قصيباء بمحافظة رياض الخبراء لمدة يومين، وفي كليات بريدة الأهلية، وللنساء في الثانوية الثانية بمحافظة رياض الخبراء؛ بينما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال في فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم لمدة يوم واحد لكل موقع.