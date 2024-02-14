لتعظيم الأثر الاقتصادي.. صندوق التنمية الزراعية يطلق "تمويل الشركات الناشئة الابتكارية"

وأضاف: برنامج الصندوق يهدف إلى تطوير الإنتاج الزراعي المحلي من ناحية الجودة، ورفع مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال، ورفع القدرة التنافسية في المنتجات الزراعية المحلية، وتمكين الشركات الناشئة من النمو في القطاع الزراعي وإطلاق منتجات جديدة مبتكرة، وذلك بهدف إيجاد فرص لتوطين التقنيات المستخدمة في المجال الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية وموارد الطاقة، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي وخلق فرص وظيفية في هذا القطاع من خلال دعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع النوعية والتعاون والتواصل مع الجهات ذات العلاقة مثل وكالة البحث والابتكار بالوزارة، والمراكز البحثية بالجامعات، والهيئات والمراكز التي تُعنى بالاستدامة وتطوير البحث في المجال الزراعي.