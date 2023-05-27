طلاب وطالبات تعليم ينبع يشاركون في أولى التجارب العلمية حول الفضاء

رعى مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم السبت، في مقر ابتدائية أم سلمة بينبع الصناعية، مشاركة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية الصفوف العليا بتعليم المحافظة، في أولى التجارب العلمية حول الفضاء، والتي ينفذها طلبة التعليم العام بالمملكة بالارتباط اللحظي مع تجارب رائدي الفضاء السعوديين في محطة الفضاء الدولية.