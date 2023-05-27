طلاب وطالبات تعليم ينبع يشاركون في أولى التجارب العلمية حول الفضاء

رعى مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم السبت، في مقر ابتدائية أم سلمة بينبع الصناعية، مشاركة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية الصفوف العليا بتعليم المحافظة، في أولى التجارب العلمية حول الفضاء، والتي ينفذها طلبة التعليم العام بالمملكة بالارتباط اللحظي مع تجارب رائدي الفضاء السعوديين في محطة الفضاء الدولية.
وتتضمن مشاركة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية الصفوف العليا، تنفيذ التجربة العلمية "انتشار الألوان السائلة" من خلال استخدام مواد لزجة متعددة لمقارنة الأشكال والسرعة المرئية في الفضاء.
كما شاركت الطالبة دانية المالكي من تعليم ينبع، من خلال الاتصال المباشر وطرح سؤالها على رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي، وعلي القرني.
وأكدت رئيسة نشاط الطالبات بتعليم ينبع نعيمة العلوني، أن إدارة التعليم بالمحافظة حرصت على الاستعداد الجيد لهذه المناسبة الوطنية، من خلال تجهيز مقر تنفيذ التجارب بأحدث التقنيات، وتدريب الطلاب والطالبات على المهارات اللازمة، وتنفيذ المبادرات والبرامج والأنشطة التعليمية والتثقيفية لهم.
يذكر أن التجارب العلمية ستستكمل غداً الأحد لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، من خلال تجربة "الطائرات الورقية الفضائية"، فيما يُجري طلاب وطالبات المرحلة الثانوية تجربة "أنماط انتقال الحرارة" يوم الاثنين 29 مايو.
ويأتي تنفيذ هذه التجارب امتدادًا للشراكة القائمة بين وزارة التعليم والهيئة السعودية للفضاء، ضمن برنامج (بيئة الجاذبية الصغرى)؛ الهادف إلى تعزيز الوعي المعرفي لدى الطلبة بعلوم الفضاء ومجالاته عبر برامج تعليمية وتدريبية نوعية.