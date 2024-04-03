ضبط مخالف لنظام البيئة لتخزينه حطباً محلياً في الشرقية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيماً مخالفاً لنظام البيئة من الجنسية الهندية، لارتكابه مخالفة تخزين أكثر من 18 متراً مكعباً من الحطب المحلي في المنطقة الشرقية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية.
وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.