ماذا تعرف عن "تروجينا" السعودية.. مستضيفة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029م؟
تسعى المملكة العربية السعودية دائمًا إلى مواكبة التطور التكنولوجي ومُماشاة ما يحتاج إليه المواطن السعودي والزائر من أماكن ترفيهية على مستوى عالمي؛ وقد أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود في يوم 3 مارس من العام الماضي 2022م، عن إنشاء مدينة "تروجينا"، وهي مشروع عالمي للسياحة الجبلية الجديدة في نيوم.
وجاء ذلك في إطار خطة نيوم واستراتيجيتها للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة، حيث تتمركز "تروجينا" وسط نيوم على بعد 50 كيلومترًا من ساحل خليج العقبة، حيث يوجد مجموعة من أعلى القمم الجبلية في السعودية بارتفاع يصل إلى نحو 2,600 متر فوق سطح البحر.
وتتميزالمنطقة بانخفاض درجات الحرارة فيها إلى ما دون الصفر في الشتاء، وبمعدل درجة حرارة أقل بنسبة 10 درجات مئوية عن بقية مدن المنطقة على مدار العام.
ويتكوّن مشروع "تروجينا" من ستة أحياء وهي: "البوابة، والاكتشاف، والوادي، والبحث، والاسترخاء، والمرح"، صممت جميعها بهدف تقديم أنشطة تُلبي مختلف الأذواق والاحتياجات.
ومن المقرر أن يتم تطويرها وفق مواصفات معمارية تراعي الاستدامة البيئية، وتحافظ على الكائنات الحية باختلافها، وأيضًا تحافظ على الطبيعة واستدامتها.
ويشمل المشروع سلسلة من المنشآت والمرافق، والتي منها قرية التزلج والمُنحدر الخاص بها، ومجموعة من الفنادق والمنتجعات الصحية والعائلية، ومجموعة من محال التجزئة والمطاعم، إلى جانب الألعاب الرياضية مثل الرياضات المائية وركوب الدراجات، ومحمية ذات طابع تفاعلي.
ومن المخطط له أن يتم الانتهاء من تطوير المشروع في العام 2026م، حيث أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في يوم 3 مارس من العام الماضي 2022م، عن إنشاء مدينة تروجينا، وهي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.
وتشمل "تروجينا" إقامة المهرجانات الرياضية والفنية والموسيقية والثقافية ومجموعة من الأنشطة الترفيهية، وتستهدف استقطاب أكثر من 700 ألف زائر ونحو 7,000 نسمة من السكان الدائمين، والقطاعات السكنية المجاورة بحلول عام 2030.
وكان المجلس الأولمبي الآسيوي قد أعلن فوز ملف تروجينا 2029 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ41 والتي عقدت في كمبوديا، يوم 4 أكتوبر 2022م، لتصبح بذلك "تروجينا" أول مدينة في غرب آسيا تفوز باستضافة الألعاب الآسيوية الشتوية، وتلقى قرار منح المملكة دورة الألعاب الشتوية الآسيوية 2029م.