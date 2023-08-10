ماذا تعرف عن "تروجينا" السعودية.. مستضيفة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029م؟

ومن المخطط له أن يتم الانتهاء من تطوير المشروع في العام 2026م، حيث أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في يوم 3 مارس من العام الماضي 2022م، عن إنشاء مدينة تروجينا، وهي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.