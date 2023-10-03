"القرعاوي" فقيد اليوم الوطني.. رفع الراية عن الأرض فارتفعت روحه للسماء

وتابع الأب "خالد القرعاوي" بحسره: رفع ابني العَلَم عن الأرض، وسار به خطوتين، ثم التف القماش على جسده ورأسه من جراء الرياح، وبدأ في تحرير نفسه منه سعيًا للهروب من الموقع تحسبًا لقدوم المركبات، وفي هذه الأثناء قَدِمت سيارة، واصطدمت به أمام صديقَيْه بسبب ضَعْف الرؤية في الموقع، وتم استدعاء سيارة الإسعاف، وفي الطريق للمستشفى، وبالتحديد الثانية صباحًا، لَفِظ أنفاسه الأخيرة لبارئها.