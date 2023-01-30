"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على الشمالية والجوف وتبوك تسبق برياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحوّل تدريجياً جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط؛ تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.