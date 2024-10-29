"الزعاق": الأعاصير لا تضرب إلا السواحل المتاخمة للمحيطات.. لهذا السبب

وتفصيلاً، أوضح الزعاق أن الأرض كائن حي، دقات قلبه الزلازل، ومتنفسه البراكين، والأعاصير تجري في عروقه. وهذه الثلاث لا تحدث إلا في أماكنها غالبًا؛ فالزلازل في أحزمتها، والبراكين في نتوءاتها، والأعاصير في أحاضنها، وهي المحيطات. فالأعاصير لا تضرب عادة إلا السواحل المتاخمة للمحيطات.