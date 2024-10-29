"الزعاق": الأعاصير لا تضرب إلا السواحل المتاخمة للمحيطات.. لهذا السبب

قال الدكتور خالد الزعاق، مُقدِّم فقرة تقويم على قناة العربية، إن الأعاصير عادة لا تضرب إلا السواحل المتاخمة للمحيطات، وغالبًا تحدث في الخريف والربيع.
وتفصيلاً، أوضح الزعاق أن الأرض كائن حي، دقات قلبه الزلازل، ومتنفسه البراكين، والأعاصير تجري في عروقه. وهذه الثلاث لا تحدث إلا في أماكنها غالبًا؛ فالزلازل في أحزمتها، والبراكين في نتوءاتها، والأعاصير في أحاضنها، وهي المحيطات. فالأعاصير لا تضرب عادة إلا السواحل المتاخمة للمحيطات.
وقال إن الأعاصير لا تحدث إلا في أزمنتها، في الخريف الربيع. وفي الخريف تحدث خلال شهرَيْ أكتوبر ونوفمبر، ولا يستطيع أحد التنبؤ بسلوكياتها.