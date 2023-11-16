"الأرصاد" ينبه 4 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة وسيول وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الليث والقنفذة وأضم وميسان، وأمطارًا خفيفة على الطائف والعرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وأمطارًا خفيفة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل الحالة البرك والقحمة، وأمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وأمطارًا خفيفة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.