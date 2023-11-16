"الأرصاد" ينبه 4 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة وسيول وصواعق رعدية

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الليث والقنفذة وأضم وميسان، وأمطارًا خفيفة على الطائف والعرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.