استعرض الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، بداية تشكّل سحب ممطرة غرب وشمال غرب السواحل الشرقية، بالدمام والجبيل.
وأشار الجهني إلى توقعات بتحسن فرص الأمطار اليوم على المنطقة الشرقية والبحرين وقطر، وتصل غدًا إلى الإمارات.
وكان الجهني قد توقع اليوم أن تصل درجة الحرارة إلى الصفر المئوي وتحت الصفر صباح الجمعة والسبت، على نطاق واسع بالمناطق الشمالية، ليكون "ويك إند صقيع".
وأوضح الجهني على حسابه في "إكس" أن المناطق التي ستشهد درجات الحرارة الصفرية؛ ستشمل عدة أماكن منها تيما والنشيفة والقليبة -1 تحت الصفر، و"جبة" صفر مئوية؛ فيما ستشهد الشق وجبل اللوز -2 مئوية.