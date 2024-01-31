"الجهني": بداية تشكّل سحب ممطرة غرب وشمال غرب السواحل الشرقية بالدمام والجبيل

وأوضح الجهني على حسابه في "إكس" أن المناطق التي ستشهد درجات الحرارة الصفرية؛ ستشمل عدة أماكن منها تيما والنشيفة والقليبة -1 تحت الصفر، و"جبة" صفر مئوية؛ فيما ستشهد الشق وجبل اللوز -2 مئوية.