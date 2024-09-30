"أمانة العاصمة المقدسة": إعادة سفلتة طريق "المهندس عمر قاضي"

قال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني إن لدى الأمانة العديد من الفرق الفنية والهندسية ترصد الملاحظات أولًا بأول.
وأضاف "زيتوني": بالفعل تم رصد هذه الملاحظة، وهي زحف الأسفلت بسبب الازدحام في المنطقة الواقعة بتقاطع شارع عمر قاضي مع شارع القادسية بحي الشرائع.
وتابع: تنسق أمانة العاصمة المقدسة مع إدارة مرور العاصمة المقدسة، وسيتم البدء إن شاء الله في إعادة تأهيل الموقع والسفلتة والتنفيذ بمواصفات فنية عالية.
يذكر أن "سبق" تناولت تقريرًا بعنوان "بمكة المكرمة.. "سبق" تُوثِّق تضرُّر شارع "المهندس عمر قاضي" وخروج أجزاء من الأسفلت.. ومطالبات بإصلاحه". وتمت إعادة تأهيل الطريق وإصلاح الضرر في الموقع.