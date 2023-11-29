الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية في بؤرة اهتمام اجتماع الطاولة المستديرة السعودية- البرازيلية

عُقد، اليوم، اجتماع الطاولة المستديرة السعودية- البرازيلية في الرياض، بحضور الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ورئيس الوكالة البرازيلية لترويج التجارة والاستثمار خورخي فيانا، ورئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي بجمهورية البرازيل رودريغو باتشيكو، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص من البلدين.