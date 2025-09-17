برق تعقد شراكة مع ويسترن يونيون لتعزيز خدمات التحويلات المالية الدولية وتوسيع حضورها العالمي

أعلنت شركة برق للمدفوعات الرقمية، المحفظة الأسرع نموًا في المملكة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ويسترن يونيون، إحدى الشركات العالمية الرائدة في خدمات التحويلات المالية الدولية. وتعكس هذه الخطوة الجديدة التزام برق بدعم رؤيتها التوسعية وتطوير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء داخل المملكة وخارجها.
وتهدف هذه الشراكة إلى إحداث نقلة نوعية في قدرات شركة برق بمجال التحويلات المالية الدولية، حيث سيتمكن عملاؤها من الاستفادة من شبكة ويسترن يونيون الواسعة التي تضم مئات الآلاف من نقاط الخدمة حول العالم. وبموجب الاتفاقية، ستتمكن شركة برق من تقديم خدمات تحويل مالي أسرع وأكثر أمانًا، مع توفير خيارات مرنة ومبتكرة للعملاء الأفراد والشركات، بما يسهم في تحسين تجربتهم وضمان أعلى معايير الكفاءة والجودة في الخدمات المالية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع المدفوعات الرقمية في المملكة نموًا غير مسبوق، مدفوعًا بالتوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد غير النقدي. وتسعى شركة برق إلى ترسيخ مكانتها في منظومة التقنية المالية من خلال تقديم خدمات متقدمة تتماشى مع تطلعات السوق المحلي وتلبي احتياجات العملاء عالميًا. كما تمثل الشراكة مع ويسترن يونيون إضافة نوعية لمحفظة الشراكات الاستراتيجية للشركة مع نخبة من المؤسسات المالية العالمية، بما يعزز حضورها الإقليمي ويضعها في موقع ريادي ضمن المشهد المالي الرقمي.
وأكد الأستاذ سعد المهنا، نائب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة برق، أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة لخطط توسع برق في الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال توفير منصة متكاملة للوصول إلى شريحة واسعة من العملاء عبر مختلف القارات، بما يدعم استراتيجيتها في بناء نظام مالي عالمي مترابط يسهل معاملات العملاء بكفاءة عالية وسرعة موثوقة.
وأوضح الأستاذ سعد المهنا أن هذه الخطوة تعكس التزام شركة برق بمواصلة الابتكار والاستثمار في أحدث الحلول التقنية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للتقنية المالية والتحويلات الرقمية.
من جانبه، صرّح الأستاذ علي بدر الدين، المدير العام والمدير القطري لشركة ويسترن يونيون في المملكة العربية السعودية، قائلاً:
"يسعدنا التعاون مع شركة برق، إحدى أسرع المحافظ الرقمية نموًا في المملكة العربية السعودية، وذلك لتوفير وصول عملائها إلى شبكة ويسترن يونيون المالية العالمية الواسعة، ومنحهم ثقة إضافية في تعاملاتهم بالتحويلات المالية الدولية. إن المملكة العربية السعودية ليست فقط رائدة إقليمية، بل هي أيضًا رائدة عالمية في مجال الابتكار المالي. وفي ويسترن يونيون، نواصل التزامنا بدعم المستهلكين والمجتمعات في المملكة، وتمثل شراكة اليوم خطوة مهمة أخرى في جهودنا. وبالنيابة عن ويسترن يونيون، نتوجه بجزيل الشكر لشركائنا في شركة برق على ثقتهم في علامتنا التجارية. ونتطلع جميعًا إلى الاستفادة القصوى من هذه الشراكة وخدمة العملاء بأفضل صورة ممكنة".