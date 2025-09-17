برق تعقد شراكة مع ويسترن يونيون لتعزيز خدمات التحويلات المالية الدولية وتوسيع حضورها العالمي

من جانبه، صرّح الأستاذ علي بدر الدين، المدير العام والمدير القطري لشركة ويسترن يونيون في المملكة العربية السعودية، قائلاً:

"يسعدنا التعاون مع شركة برق، إحدى أسرع المحافظ الرقمية نموًا في المملكة العربية السعودية، وذلك لتوفير وصول عملائها إلى شبكة ويسترن يونيون المالية العالمية الواسعة، ومنحهم ثقة إضافية في تعاملاتهم بالتحويلات المالية الدولية. إن المملكة العربية السعودية ليست فقط رائدة إقليمية، بل هي أيضًا رائدة عالمية في مجال الابتكار المالي. وفي ويسترن يونيون، نواصل التزامنا بدعم المستهلكين والمجتمعات في المملكة، وتمثل شراكة اليوم خطوة مهمة أخرى في جهودنا. وبالنيابة عن ويسترن يونيون، نتوجه بجزيل الشكر لشركائنا في شركة برق على ثقتهم في علامتنا التجارية. ونتطلع جميعًا إلى الاستفادة القصوى من هذه الشراكة وخدمة العملاء بأفضل صورة ممكنة".