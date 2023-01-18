شباب وفتيات جازان يتدربون على حِرفة الخزف والقط العسيري

يشهد معرض "فنن"؛ أحد برامج مهرجان شتاء جازان "أجمل وأدفأ"، تنظيم عديدٍ من البرامج التدريبية المصاحبة، بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.
وأتاحت اللجنة المنظّمة فرصة للشباب والفتيات لتعلم عديد من الحرف اليدوية عبر ورش عمل متخصّصة، منها صناعة الخزف والفخار وفن القط العسيري، بمشاركة مدربات متخصصات.
وتعرف 76 متدرباً ومتدربة على الفخار والخزف، وأنواع الطين وألوانه، والفرق بين القليز والاندر قليز، وطرق التجفيف والحرق، وكذلك عرض مرئي عن القط العسيري، والتعريف به، والأدوات المستخدمة، والدلالات المتنوعة للفن، إلى جانب تنفيذ ممارسات عملية للمشاركين.
يُشار إلى أن معرض "فنن" يضم 100 عملٍ فني لـ 63 فناناً في مجالات الخط العربي والتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي والنحت على الخشب، والنحت على القلم الرصاص.
وتجسّد تلك الأعمال الحياة الاجتماعية للأهالي وتراث منطقة جازان وثقافتها من خلال الأزياء التقليدية والفنون الشعبية والحرف اليدوية، إلى جانب المواسم الزراعية لحصاد البن وحصاد الخضير وأشهر المنتجات الزراعية في المنطقة، فضلاً عن تجسيد تاريخ جازان وثرواتها الطبيعية.