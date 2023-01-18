شباب وفتيات جازان يتدربون على حِرفة الخزف والقط العسيري

وتعرف 76 متدرباً ومتدربة على الفخار والخزف، وأنواع الطين وألوانه، والفرق بين القليز والاندر قليز، وطرق التجفيف والحرق، وكذلك عرض مرئي عن القط العسيري، والتعريف به، والأدوات المستخدمة، والدلالات المتنوعة للفن، إلى جانب تنفيذ ممارسات عملية للمشاركين.