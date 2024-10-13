البديوي: التوسع في منطقة دول مجلس التعاون محط أنظار العالم ويمثل نقلة نوعية بفرص اقتصادية واعدة

وأشار إلى أن التحديات الناتجة عن الأزمات السياسية والاتجاهات الاقتصادية العالمية تفرض على دول مجلس التعاون اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها. ورغم هذه التحديات، توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة الخليج بأكثر من 4% في عام 2025، متفوقًا على كبرى الاقتصادات العالمية، مع قيادة القطاعات غير النفطية لهذا النمو، مما يعزز التفاؤل بالمستقبل الاقتصادي للمنطقة.