المناطيد تحلّق في سماء العلا.. وتعطي الزوار تجربة فريدة

وشهد مهرجان هذا العام تفعيل المزيد من الفعاليات الجديدة والمتنوعة في العلا، إضافة إلى تفعيل واحة خيبر، كوجهة جديدة لعشاق المناطيد، في سياق خطة التنمية المستدامة للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي وربط واحات الممالك العربية القديمة في العلا وخيبر وتيماء كأكبر متحف حي مفتوح في شمال غرب المملكة.