49.6 ْمئوية.. "المسند": الدمام تسجّل الحرارة الأعلى على مستوى العالم

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ عن قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية على مستوى العالم.
وأوضح "المسند"؛ عبر جدول توضيحي أدرجه على حسابه بمنصة "إكس"، أن أعلى درجة حرارة سُجّلت في العالم جاءت في الدمام، وتحديداً بمطار الملك فهد الدولي؛ حيث بلغت الحرارة 49.6 ْمئوية.
وجاءت في المرتبة الثانية في القائمة أوميديه في الجمهورية الإيرانية بـ49.5 ْمئوية، ثم مطار العين الدولي (الإمارات العربية المتحدة) بـ49.4 ْمئوية، تلتها الأحساء في المملكة العربية السعودية بـ49.2 ْمئوية، ثم سنينة في سلطنة عُمان بـ49.2 ْمئوية.
وفي المرتبة السادسة حل مطار الكويت الدولي (الكويت) بـ49 ْمئوية، ثم مطار رأس الخيمة الدولي (الإمارات العربية المتحدة) بـ48.7 ْمئوية، والبصرة في العراق بـ48.6 ْمئوية، وعبادان في الجمهورية الإيرانية بـ48.5 ْمئوية، والأحواز في إيران بـ48.4 ْمئوية، ثم الفاو بالعراق بـ48.4 ْمئوية.