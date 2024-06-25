49.6 ْمئوية.. "المسند": الدمام تسجّل الحرارة الأعلى على مستوى العالم

وفي المرتبة السادسة حل مطار الكويت الدولي (الكويت) بـ49 ْمئوية، ثم مطار رأس الخيمة الدولي (الإمارات العربية المتحدة) بـ48.7 ْمئوية، والبصرة في العراق بـ48.6 ْمئوية، وعبادان في الجمهورية الإيرانية بـ48.5 ْمئوية، والأحواز في إيران بـ48.4 ْمئوية، ثم الفاو بالعراق بـ48.4 ْمئوية.